Camille Tissot Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Camille Tissot

Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Art Dû accueille Camille Tissot dans son one-woman show Heureuse !

Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien.



Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive.



Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante ! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64

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English :

L’Art Dû welcomes Camille Tissot in her one-woman show Heureuse !

L’événement Camille Tissot Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille