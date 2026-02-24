Camp de reconstitution Azeville
Camp de reconstitution Azeville mercredi 3 juin 2026.
Camp de reconstitution
41 La Rue Azeville Manche
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-05 18:00:00
2026-06-03
Camp de reconstitution. Animations petits et grands, immersion théâtralisée, boutique 40ies, marche immersive, présence de l’équipe du film 7 Jours en juin . .
41 La Rue Azeville 50310 Manche Normandie rasamison83@gmail.com
English : Camp de reconstitution
