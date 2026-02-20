Pierres en lumières à la batterie d’Azeville

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Pour l’évènement régional Pierres en lumières , le site de la batterie d’Azeville accueille le collectif Mécanique Cosmique.

Ce collectif, imagine des expériences spatio-temporelles de transformation des matières du réel céramiques, eau, son, lumières, images,… sous forme de dispositifs et d’installations à activation mécaniques et/ou manuelles.

Pour Pierres en Lumières, la Batterie d’Azeville devient son support de projections et d’installations pour ces dispositifs.

Elle émet l’hypothèse qu’au moyen de la lumière, elle pourra ouvrir les murs du site et créer de nouveaux tunnels.

Entrée gratuite à l’occasion de Pierres en lumières ; inclus la visite audioguidée.

Dernière entrée à 22h30. Fermeture du site à 23h30.

Pensez à votre lampe torche ! .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 musee.azeville@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pierres en lumières à la batterie d’Azeville

L’événement Pierres en lumières à la batterie d’Azeville Azeville a été mis à jour le 2026-02-20 par Réseau Sites et Musées