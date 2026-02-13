Conférence > L’USS Nevada 1912-1948 Azeville
Conférence > L’USS Nevada 1912-1948 Azeville vendredi 5 juin 2026.
Conférence > L’USS Nevada 1912-1948
La Rue Azeville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 21:00:00
Date(s) :
2026-06-05
L’USS Nevada .
Découvrez l’histoire de ce cuirassé américain qui a participé aux deux guerres mondiales et joué un rôle essentiel lors du Débarquement à Utah Beach.
À la fin du conflit, jugé trop ancien pour poursuivre son service, il sera finalement utilisé comme cible lors d’essais nucléaires.
Par Caroline Toubon, auteur et enseignante.
Réservation conseillée.
Gratuit. .
La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence > L’USS Nevada 1912-1948
L’événement Conférence > L’USS Nevada 1912-1948 Azeville a été mis à jour le 2026-02-13 par Réseau Sites et Musées