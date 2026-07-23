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Campagnes ensorcelées Ecomusée de la Bintinais RENNES

dimanche 18 octobre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES

Campagnes ensorcelées Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Ecomusée de la Bintinais
Adresse
ROUTE DE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Ville
35200 RENNES
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Venez frissonner en famille et découvrir comment les sorts frappaient les fermes d’autrefois… et comment on cherchait à les lever.

Laissez-vous tenter par cet après-midi mystérieux : fabrication d’élixir du potager, création de masques de monstres, contes qui font peur, visites ensorcelées et conférence historique avec Christophe Auray, vétérinaire et spécialiste de la sorcellerie dans les fermes.

Oserez-vous franchir les portes de l’Écomusée ?

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