AGENDA · RENNES
Campagnes ensorcelées Ecomusée de la Bintinais RENNES
dimanche 18 octobre 2026 · Ecomusée de la Bintinais · RENNES
Informations pratiques
Venez frissonner en famille et découvrir comment les sorts frappaient les fermes d’autrefois… et comment on cherchait à les lever.
Laissez-vous tenter par cet après-midi mystérieux : fabrication d’élixir du potager, création de masques de monstres, contes qui font peur, visites ensorcelées et conférence historique avec Christophe Auray, vétérinaire et spécialiste de la sorcellerie dans les fermes.
Oserez-vous franchir les portes de l’Écomusée ?
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