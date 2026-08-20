Informations pratiques

Campagnes ensorcelées Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 18 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La campagne bretonne réveille ses vieux démons et ses plus grands mystères. Venez frissonner en famille et découvrir comment les sorts frappaient les fermes d’autrefois… et comment on cherchait à les…

À quelques jours d’Halloween, la campagne bretonne réveille ses vieux démons et ses plus grands mystères.

Venez frissonner en famille et découvrir comment les sorts frappaient les fermes d’autrefois… et comment on cherchait à les lever.

Laissez-vous tenter par cet après-midi mystérieux : fabrication d’élixir du potager, création de masques de monstres, contes qui font peur, visites ensorcelées et conférence historique avec Christophe Auray, vétérinaire et spécialiste de la sorcellerie dans les fermes.

Oserez-vous franchir les portes de l’Écomusée ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T18:00:00.000+02:00

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0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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