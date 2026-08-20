Fête de la science, Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Fête de la science Dimanche 11 octobre, 14h00 Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des “Saveurs” !

Visite guidée « Du verger à l’assiette » au cœur de notre verger conservatoire de 120 variétés de pommiers, découverte du cellier et dégustations gourmandes.

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La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des « Saveurs » !