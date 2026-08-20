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AGENDA · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Fête de la science Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche

dimanche 11 octobre 2026 · Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes · Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes
Adresse
Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes
Ville
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine

Fête de la science Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 11 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des « Saveurs » !

La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des “Saveurs” !

Visite guidée « Du verger à l’assiette » au cœur de notre verger conservatoire de 120 variétés de pommiers, découverte du cellier et dégustations gourmandes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-11T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-11T18:00:00.000+02:00

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 0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/

Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine


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