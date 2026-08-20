Fête de la science Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche
dimanche 11 octobre 2026 · Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes · Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Informations pratiques
Fête de la science Route de Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 11 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des « Saveurs » !
La pomme éveille vos papilles sous l’angle de la science et des “Saveurs” !
Visite guidée « Du verger à l’assiette » au cœur de notre verger conservatoire de 120 variétés de pommiers, découverte du cellier et dégustations gourmandes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-11T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-11T18:00:00.000+02:00
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0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/
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