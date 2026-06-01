Campement et exposition de véhicules militaires Château de Sommesnil Sommesnil
Campement et exposition de véhicules militaires Château de Sommesnil Sommesnil samedi 20 juin 2026.
Sommesnil
Campement et exposition de véhicules militaires
Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Campement et exposition de véhicules militaires au château de Sommesnil.
Samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h.
Cérémonie officielle le samedi à 18h. .
Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie elitechateau19@gmail.com
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English : Campement et exposition de véhicules militaires
L’événement Campement et exposition de véhicules militaires Sommesnil a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre