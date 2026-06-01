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Campement et exposition de véhicules militaires Château de Sommesnil Sommesnil

Campement et exposition de véhicules militaires Château de Sommesnil Sommesnil samedi 20 juin 2026.

Lieu : Château de Sommesnil

Adresse : 500 Avenue du Château

Ville : 76560 Sommesnil

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Sommesnil

Campement et exposition de véhicules militaires

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Campement et exposition de véhicules militaires au château de Sommesnil.
Samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h.
Cérémonie officielle le samedi à 18h.   .

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie   elitechateau19@gmail.com

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English : Campement et exposition de véhicules militaires

L’événement Campement et exposition de véhicules militaires Sommesnil a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre