Exposition artistique au château de Sommesnil Château de Sommesnil Sommesnil

Informations pratiques

Sommesnil

Exposition artistique au château de Sommesnil

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition de Sylf (Fauvel Cabal-Normandie) et Janet Lippmann (USA) de 14h à 18h30 les 8-9, 15 et 16 août. .

Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 54 05 19

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English : Exposition artistique au château de Sommesnil

L’événement Exposition artistique au château de Sommesnil Sommesnil a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre