Exposition artistique au château de Sommesnil Château de Sommesnil Sommesnil
samedi 15 août 2026 · Château de Sommesnil · Sommesnil
Informations pratiques
Sommesnil
Exposition artistique au château de Sommesnil
Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Exposition de Sylf (Fauvel Cabal-Normandie) et Janet Lippmann (USA) de 14h à 18h30 les 8-9, 15 et 16 août. .
Château de Sommesnil 500 Avenue du Château Sommesnil 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 54 05 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition artistique au château de Sommesnil
L’événement Exposition artistique au château de Sommesnil Sommesnil a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Sommesnil (Seine-Maritime)
- Campement et exposition de véhicules militaires Château de Sommesnil Sommesnil 8 août 2026
- Stage de créativité artistique Château de Sommesnil Sommesnil 11 août 2026
- Stage de créativité artistique Château de Sommesnil Sommesnil 13 août 2026
- Journée danse-rock latino Château de Sommesnil Sommesnil 15 août 2026