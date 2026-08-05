Campi-motards Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre

Informations pratiques

Céaux-d’Allègre

Campi-motards

Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Pour la 7ème année, le camping du pland ‘eau propose aux motards une balade (toutes les motos sont bienvenues sur réservation) avec une petite collation sur la route suivie d’un apéro/repas concert avec les DEEP DOWN. Ouvert à tous.

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Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

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English :

For the 7th year, the Pland’eau campground is offering motorcyclists a ride (all motorcycles are welcome by reservation) with a light snack along the way, followed by drinks and dinner with a concert by DEEP DOWN. Open to everyone.

L’événement Campi-motards Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay