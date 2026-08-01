Clemence Hoffart en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre

Informations pratiques

Céaux-d’Allègre

Clemence Hoffart en concert

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La chanteuse Soûl’s Event anime vos soirées en vous faisant vibrer au son de musiques pop soul rock et variété, reprises et interprétés de sa voix soûl et roque.

Du rock, de la soul, de la pop et de la variété.

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Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

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English :

Singer So%FBl’s Event brings your evenings to life, getting you moving to the sounds of pop, soul, rock, and variety music—all covered and performed with her soulful, rock-infused voice.

Rock, soul, pop, and variety.

L’événement Clemence Hoffart en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay