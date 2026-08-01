Guet-Apens en concert Plan d’eau de Langlade Céaux-d’Allègre
vendredi 14 août 2026 · Plan d'eau de Langlade · Céaux-d'Allègre
Informations pratiques
Céaux-d’Allègre
Guet-Apens en concert
Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez découvrir Guet-Apens, un Trio Rock avec des compositions et des reprises du répertoire Rock Français.
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Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com
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English :
Come discover Guet-Apens, a rock trio featuring original songs and covers from the French rock repertoire.
L’événement Guet-Apens en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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