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AGENDA · Céaux-d'Allègre

Guet-Apens en concert Plan d’eau de Langlade Céaux-d’Allègre

vendredi 14 août 2026 · Plan d'eau de Langlade · Céaux-d'Allègre

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Plan d'eau de Langlade
Adresse
Camping du plan d'eau de Céaux d'Allègre
Ville
43270 Céaux-d'Allègre
Département
Haute-Loire
Tarif

Céaux-d’Allègre

Guet-Apens en concert

Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Venez découvrir Guet-Apens, un Trio Rock avec des compositions et des reprises du répertoire Rock Français.
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Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66  campingduplandeau43@gmail.com

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English :

Come discover Guet-Apens, a rock trio featuring original songs and covers from the French rock repertoire.

L’événement Guet-Apens en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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