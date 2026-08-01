Guet-Apens en concert Plan d’eau de Langlade Céaux-d’Allègre

Informations pratiques

Céaux-d’Allègre

Guet-Apens en concert

Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez découvrir Guet-Apens, un Trio Rock avec des compositions et des reprises du répertoire Rock Français.

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Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

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English :

Come discover Guet-Apens, a rock trio featuring original songs and covers from the French rock repertoire.

L’événement Guet-Apens en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay