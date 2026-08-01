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AGENDA · Céaux-d'Allègre

Concert de Wicked Band Plan d’eau de Langlade Céaux-d’Allègre

jeudi 27 août 2026 · Plan d'eau de Langlade · Céaux-d'Allègre

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Plan d'eau de Langlade
Adresse
Camping du plan d'eau de Céaux d'Allègre
Ville
43270 Céaux-d'Allègre
Département
Haute-Loire
Tarif

Céaux-d’Allègre

Concert de Wicked Band

Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Venez passer une soirée conviviale en compagnie de Wicked Band, qui joue un reggae original alliant roots et nu roots ! Rendez-vous au Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre, le jeudi 27 août à partir de 20h30.
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Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66  campingduplandeau43@gmail.com

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English :

Come spend a fun evening with the Wicked Band, who play original reggae that blends roots and nu roots! See you at the C%E9aux d’All%E8gre Lake Campground on Thursday, August 27, starting at 8:30 p.m.

L’événement Concert de Wicked Band Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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