Concert de Wicked Band Plan d’eau de Langlade Céaux-d’Allègre
jeudi 27 août 2026 · Plan d'eau de Langlade · Céaux-d'Allègre
Informations pratiques
Céaux-d’Allègre
Concert de Wicked Band
Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Venez passer une soirée conviviale en compagnie de Wicked Band, qui joue un reggae original alliant roots et nu roots ! Rendez-vous au Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre, le jeudi 27 août à partir de 20h30.
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Plan d’eau de Langlade Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com
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English :
Come spend a fun evening with the Wicked Band, who play original reggae that blends roots and nu roots! See you at the C%E9aux d’All%E8gre Lake Campground on Thursday, August 27, starting at 8:30 p.m.
L’événement Concert de Wicked Band Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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