Camping, LaM, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 10 juillet 2026 · LaM · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Camping 10 – 12 juillet LaM Nord
Gratuit, Camping sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-12T09:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00
Venez camper au musée !
Le temps d’un week-end, le LaM se transforme en un espace vivant ou se déploient exposition, performances, ateliers, guinguettes et DJ sets. Devenez campeurs d’une heure, d’une nuit ou d’un week-end, dormez à côté d’Eugène Dodeigne, et réveillez vous face à Richard Deacon.
Au programme, tout le week-end, des performances, des DJ sets, des ateliers artistiques, mais aussi un concours de pétanque, un cours d’aérobic, et une visite un peu spéciale !
Vous pourrez aussi dormir (sur réservation) le vendredi soir et le samedi soir en plein milieu de notre jardin de sculptures !
Et, comme d’habitude, vous pourrez vous régaler avec la guinguette de Florent Ladeyn, Pigments Jardin.
LaM 1 allée du musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France
Venez découvrir le LaM autrement du 10 au 12 juillet événement camping
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