Camping, LaM, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Camping 10 – 12 juillet LaM Nord

Gratuit, Camping sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T09:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00

Venez camper au musée !

Le temps d’un week-end, le LaM se transforme en un espace vivant ou se déploient exposition, performances, ateliers, guinguettes et DJ sets. Devenez campeurs d’une heure, d’une nuit ou d’un week-end, dormez à côté d’Eugène Dodeigne, et réveillez vous face à Richard Deacon.

Au programme, tout le week-end, des performances, des DJ sets, des ateliers artistiques, mais aussi un concours de pétanque, un cours d’aérobic, et une visite un peu spéciale !

Vous pourrez aussi dormir (sur réservation) le vendredi soir et le samedi soir en plein milieu de notre jardin de sculptures !

Et, comme d’habitude, vous pourrez vous régaler avec la guinguette de Florent Ladeyn, Pigments Jardin.

LaM 1 allée du musée 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Venez découvrir le LaM autrement du 10 au 12 juillet événement camping