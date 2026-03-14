CAMPING X’TREM VILLAGE Repas fête des pères La Paillote by X’trem Village Lamontjoie
CAMPING X’TREM VILLAGE Repas fête des pères La Paillote by X’trem Village Lamontjoie dimanche 21 juin 2026.
CAMPING X’TREM VILLAGE Repas fête des pères
La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie Lot-et-Garonne
Tarif : 29.5 – 29.5 – 29.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Et si cette année vous partagiez un vrai moment avec votre papa ?
À l’occasion de la fête des pères le dimanche 21 juin 2026, nous vous proposons un repas spécial unique le midi dans une ambiance conviviale et gourmande. Un cadeau sera offert à tous les papas !
Au menu
Kir ou Sangria
Duo de foie gras mi-cuit & poêlé
Filet mignon de porc sauce champignons & gratin de courgettes
Un verre de vin au choix
Tiramisu
Un café
Venez partager un délicieux moment en famille et faire plaisir à votre papa autour d’un bon repas.
Réservation obligatoire. .
La Paillote by X’trem Village 39 route de Nérac Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com
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English : CAMPING X’TREM VILLAGE Repas fête des pères
L’événement CAMPING X’TREM VILLAGE Repas fête des pères Lamontjoie a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de l’Albret