mercredi 30 septembre 2026 · Campus de Beaulieu - ISCR - Bat. 10 B - Amphi Grandjean · Rennes

Informations pratiques

Mercredi 30 septembre, 10h30 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

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