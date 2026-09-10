, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes
mercredi 30 septembre 2026 · Campus de Beaulieu - ISCR - Bat. 10 B - Amphi Grandjean · Rennes
Informations pratiques
Mercredi 30 septembre, 10h30 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00
Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/5f5c91be-d18d-45fe-94d8-6f99df544820 »}, {« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/christophe-lescop »}, {« link »: « mailto:christophe.lescop@insa-rennes.fr »}]
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