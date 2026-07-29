CAMPUS DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE) UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS, CAMPUS DU MIRAIL Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CAMPUS DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE)

UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS, CAMPUS DU MIRAIL 5 Allée Antonio Machado Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec En Quête du Patrimoine, découvrez le campus du Mirail.

Découvrez un programme riche en visites, expositions et concerts

-Visite du campus du Mirail de l’UT2J, son histoire, son architecture par l’association En Quête de Patrimoine

-Visite de la plateforme de recherche en géographie de l’environnement Géode

-Visite de la plateforme de recherche en Sciences Humaines et Sociales Utopi et Escape Game

-Visite de la plateforme de recherche en archéologie Traces

-Exposition Un poème dans la ruelle, un poème dans le sentier présentée par Claire Gheerardyn, enseignante-chercheuse en littérature comparée

-Exposition Regards d’Habitants présentée par l’association En Quête de Patrimoine

-Exposition Exposition Recherche (in)visible Regards sur les sciences et les Humanités , un projet porté par un groupe d’étudiants du Master 2 Culture & Communication, parcours médiation scientifique, technique et patrimoniale

-Exposition De L’Université du Mirail au Campus Mirail 50 années de transformations présentée par Pauline Collet, doctorante à l’UT2J

-Atelier-concert à 14h30 par les Concerts de Poche et la cie A Bout de Souffle, un voyage théâtral et musical à travers l’univers singulier d’Erik Satie mené par le pianiste Stéphane DELINCAK et la comédienne Muriel BENAZERAF

-Un concert à 16h des Chœurs du Lac (chorale amateur habitants Reynerie) qui interpréteront quelques chansons de leur répertoire ainsi qu’une chanson d’Erik Satie avec le chef de chœur, Jérôme VAQUIER .

UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS, CAMPUS DU MIRAIL 5 Allée Antonio Machado Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie enquetedepatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With En Qu%EAte du Patrimoine, discover the Mirail campus.

L’événement CAMPUS DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE