CAMPUS DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE) UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS, CAMPUS DU MIRAIL Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS, CAMPUS DU MIRAIL · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CAMPUS DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE)
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS, CAMPUS DU MIRAIL 5 Allée Antonio Machado Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Avec En Quête du Patrimoine, découvrez le campus du Mirail.
Découvrez un programme riche en visites, expositions et concerts
-Visite du campus du Mirail de l’UT2J, son histoire, son architecture par l’association En Quête de Patrimoine
-Visite de la plateforme de recherche en géographie de l’environnement Géode
-Visite de la plateforme de recherche en Sciences Humaines et Sociales Utopi et Escape Game
-Visite de la plateforme de recherche en archéologie Traces
-Exposition Un poème dans la ruelle, un poème dans le sentier présentée par Claire Gheerardyn, enseignante-chercheuse en littérature comparée
-Exposition Regards d’Habitants présentée par l’association En Quête de Patrimoine
-Exposition Exposition Recherche (in)visible Regards sur les sciences et les Humanités , un projet porté par un groupe d’étudiants du Master 2 Culture & Communication, parcours médiation scientifique, technique et patrimoniale
-Exposition De L’Université du Mirail au Campus Mirail 50 années de transformations présentée par Pauline Collet, doctorante à l’UT2J
-Atelier-concert à 14h30 par les Concerts de Poche et la cie A Bout de Souffle, un voyage théâtral et musical à travers l’univers singulier d’Erik Satie mené par le pianiste Stéphane DELINCAK et la comédienne Muriel BENAZERAF
-Un concert à 16h des Chœurs du Lac (chorale amateur habitants Reynerie) qui interpréteront quelques chansons de leur répertoire ainsi qu’une chanson d’Erik Satie avec le chef de chœur, Jérôme VAQUIER .
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS, CAMPUS DU MIRAIL 5 Allée Antonio Machado Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie enquetedepatrimoine@gmail.com
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English :
With En Qu%EAte du Patrimoine, discover the Mirail campus.
L’événement CAMPUS DU MIRAIL (JOURNEES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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