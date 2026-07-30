CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier
vendredi 11 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 39.5 – 39.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-23
Candlelight Disney Chansons d’Amour est le concert incontournable pour les fans de Disney ! Plonge dans l’univers Disney grâce à des versions classiques de tes chansons d’amour préférées, interprétées en direct à la lueur d’un millier de bougies.
Candlelight Disney Chansons d’Amour est le concert incontournable pour les fans de Disney ! Plonge dans l’univers Disney grâce à des versions classiques de tes chansons d’amour préférées, interprétées en direct à la lueur d’un millier de bougies.
Ce qui t’attend
Des interprétations en direct de chansons d’amour Disney
Une ambiance féérique et romantique à la lueur d’un millier de bougies
Des chansons incontournables qui te font revivre des émotions puissantes et ravivent tes souvenirs
Une expérience nostalgique placée sous le signe de l’amour
Licensed by Disney Concerts.
Programme de Candlelight Disney Chansons d’Amour
L’amour est un cadeau La Reine des Neiges
L’amour brille sous les étoiles Le Roi Lion
Belle nuit La Belle et le Clochard
Jamais je n’avouerai Hercule
Un jour mon prince viendra Blanche-Neige et les Sept Nains
Je ne savais pas La Belle et la Bête
La Belle et la Bête La Belle et la Bête
La complainte de Sally L’Étrange Noël de monsieur Jack
Embrasse-la La Petite Sirène
Un baiser Il était une fois
Quand elle m’aimait Toy Story 2
Toujours dans mon cœur Tarzan
Ne m’oublie pas Coco
Je veux y croire Raiponce
Breaking Free High School Musical
Ce rêve bleu Aladdin
Dos Oruguitas Encanto La fantastique famille Madrigal
Married Life Là-Haut
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 5 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR
Candlelight: Disney Love Songs is a must-see concert for Disney fans! Immerse yourself in the world of Disney with classic renditions of your favorite love songs, performed live by candlelight.
L’événement CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT MONTPELLIER
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