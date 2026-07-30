CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 39.5 – 39.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-09-11 2026-10-23

Candlelight Disney Chansons d’Amour est le concert incontournable pour les fans de Disney ! Plonge dans l’univers Disney grâce à des versions classiques de tes chansons d’amour préférées, interprétées en direct à la lueur d’un millier de bougies.

Candlelight Disney Chansons d’Amour est le concert incontournable pour les fans de Disney ! Plonge dans l’univers Disney grâce à des versions classiques de tes chansons d’amour préférées, interprétées en direct à la lueur d’un millier de bougies.

Ce qui t’attend

Des interprétations en direct de chansons d’amour Disney

Une ambiance féérique et romantique à la lueur d’un millier de bougies

Des chansons incontournables qui te font revivre des émotions puissantes et ravivent tes souvenirs

Une expérience nostalgique placée sous le signe de l’amour

Licensed by Disney Concerts.

Programme de Candlelight Disney Chansons d’Amour

L’amour est un cadeau La Reine des Neiges

L’amour brille sous les étoiles Le Roi Lion

Belle nuit La Belle et le Clochard

Jamais je n’avouerai Hercule

Un jour mon prince viendra Blanche-Neige et les Sept Nains

Je ne savais pas La Belle et la Bête

La Belle et la Bête La Belle et la Bête

La complainte de Sally L’Étrange Noël de monsieur Jack

Embrasse-la La Petite Sirène

Un baiser Il était une fois

Quand elle m’aimait Toy Story 2

Toujours dans mon cœur Tarzan

Ne m’oublie pas Coco

Je veux y croire Raiponce

Breaking Free High School Musical

Ce rêve bleu Aladdin

Dos Oruguitas Encanto La fantastique famille Madrigal

Married Life Là-Haut

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 5 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR

Candlelight: Disney Love Songs is a must-see concert for Disney fans! Immerse yourself in the world of Disney with classic renditions of your favorite love songs, performed live by candlelight.

L’événement CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT MONTPELLIER