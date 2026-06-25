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CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA ET PLUS ENCORE Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA ET PLUS ENCORE Montpellier samedi 21 novembre 2026.

Adresse
Rue de l'École de Médecine
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Tarif
24 24

Montpellier

CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA ET PLUS ENCORE

Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Queen vs ABBA à Montpellier!
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Ce concert est un hommage indépendant. Il n’est ni affilié, ni approuvé, ni soutenu par l’artiste original, ses ayants droit ou ses représentants officiels.

Programme

Dancing Queen ABBA
SOS ABBA
Money, Money, Money ABBA
Voulez Vous ABBA
Bohemian Rhapsody Queen
I Want to Break Free Queen
Killer Queen Queen
Waterloo ABBA
Super Trouper ABBA
Mamma Mia ABBA
Don’t Stop Me Now Queen
We Will Rock You Queen
We Are the Champions Queen
Gimme Gimme Gimme ABBA

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée   .

Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English :

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L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA ET PLUS ENCORE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER

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