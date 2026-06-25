CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA ET PLUS ENCORE Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA ET PLUS ENCORE Montpellier samedi 21 novembre 2026.
Montpellier
CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA ET PLUS ENCORE
Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 24 – 24 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Candlelight t’offre des expériences musicales magiques dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight: Queen vs ABBA à Montpellier!
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Ce concert est un hommage indépendant. Il n’est ni affilié, ni approuvé, ni soutenu par l’artiste original, ses ayants droit ou ses représentants officiels.
Programme
Dancing Queen ABBA
SOS ABBA
Money, Money, Money ABBA
Voulez Vous ABBA
Bohemian Rhapsody Queen
I Want to Break Free Queen
Killer Queen Queen
Waterloo ABBA
Super Trouper ABBA
Mamma Mia ABBA
Don’t Stop Me Now Queen
We Will Rock You Queen
We Are the Champions Queen
Gimme Gimme Gimme ABBA
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Candlelight offers you magical musical experiences in beautiful venues lit by candlelight. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Queen vs. ABBA in Montpellier!
L’événement CANDLELIGHT HOMMAGE À ABBA ET PLUS ENCORE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER
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