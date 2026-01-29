CANDLELIGHT LE SEIGNEUR DES ANNEAUX Montpellier

CANDLELIGHT LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

2 rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 38.5 – 38.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Communauté continue de vivre à travers la musique de la saga du Seigneur des Anneaux.

Célèbre le 25e anniversaire du Seigneur des Anneaux avec Candlelight Le Seigneur des Anneaux à Montpellier. Ce concert exclusif en hommage à cette trilogie, interprété par un talentueux quatuor à cordes, donnera vie aux mélodies inoubliables des films.

La Communauté continue de vivre à travers la musique de la saga du Seigneur des Anneaux.

Célèbre le 25e anniversaire du Seigneur des Anneaux avec Candlelight Le Seigneur des Anneaux à Montpellier. Ce concert exclusif en hommage à cette trilogie, interprété par un talentueux quatuor à cordes, donnera vie aux mélodies inoubliables des films.

Assiste à une soirée dédiée à la musique du voyage héroïque du Seigneur des Anneaux. Achète tes billets dès maintenant !

Programme Les plus beaux airs de la trilogie du Seigneur des Anneaux

Le Seigneur des Anneaux La Communauté de l’anneau

Prologue: One Ring to Rule Them All

Concerning Hobbits

Amon Hen

The Breaking of the Fellowship (feat. In Dreams )

Le Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours

Foundations of Stone

The Riders of Rohan

Evenstar

Gollum’s Song

Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du roi

Minas Tirith (feat. Ben Del Maestro)

The Ride of the Rohirrim

The Black Gate Opens (feat. Sir James Galway)

The Return of the King First

The Grey Havens (feat. Sir James Galway)

Into the West

Liste des morceaux et partitions approuvées par Howard Shore (compositeur officiel de LOTR)

Artistes

14 mars

Quatuor à cordes Aurores

18 avril

Quatuor à cordes révélé prochainement

Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .

2 rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Community continues to live through the music of the Lord of the Rings saga.

Celebrate the 25th anniversary of The Lord of the Rings with Candlelight: The Lord of the Rings in Montpellier. This exclusive tribute concert to the trilogy, performed by a talented string quartet, will bring the unforgettable melodies of the films to life.

L’événement CANDLELIGHT LE SEIGNEUR DES ANNEAUX Montpellier a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT MONTPELLIER