CANDLELIGHT LE SEIGNEUR DES ANNEAUX Montpellier
CANDLELIGHT LE SEIGNEUR DES ANNEAUX Montpellier samedi 18 avril 2026.
CANDLELIGHT LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
2 rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault
Tarif : 38.5 – 38.5 – EUR
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
La Communauté continue de vivre à travers la musique de la saga du Seigneur des Anneaux.
Célèbre le 25e anniversaire du Seigneur des Anneaux avec Candlelight Le Seigneur des Anneaux à Montpellier. Ce concert exclusif en hommage à cette trilogie, interprété par un talentueux quatuor à cordes, donnera vie aux mélodies inoubliables des films.
Assiste à une soirée dédiée à la musique du voyage héroïque du Seigneur des Anneaux. Achète tes billets dès maintenant !
Programme Les plus beaux airs de la trilogie du Seigneur des Anneaux
Le Seigneur des Anneaux La Communauté de l’anneau
Prologue: One Ring to Rule Them All
Concerning Hobbits
Amon Hen
The Breaking of the Fellowship (feat. In Dreams )
Le Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours
Foundations of Stone
The Riders of Rohan
Evenstar
Gollum’s Song
Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du roi
Minas Tirith (feat. Ben Del Maestro)
The Ride of the Rohirrim
The Black Gate Opens (feat. Sir James Galway)
The Return of the King First
The Grey Havens (feat. Sir James Galway)
Into the West
Liste des morceaux et partitions approuvées par Howard Shore (compositeur officiel de LOTR)
Artistes
14 mars
Quatuor à cordes Aurores
18 avril
Quatuor à cordes révélé prochainement
Durée du concert 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis
Âge requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte
Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée .
2 rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Community continues to live through the music of the Lord of the Rings saga.
Celebrate the 25th anniversary of The Lord of the Rings with Candlelight: The Lord of the Rings in Montpellier. This exclusive tribute concert to the trilogy, performed by a talented string quartet, will bring the unforgettable melodies of the films to life.
L’événement CANDLELIGHT LE SEIGNEUR DES ANNEAUX Montpellier a été mis à jour le 2026-01-27 par 34 OT MONTPELLIER