Informations pratiques

Cangey

Cangey en fête et rassemblement de véhicules anciens.

16 Rue de la Loire Cangey Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La commune de Cangey vous invite à sa fête annuelle de la commune marqué par le rassemblement de véhicule anciens et de prestige le 11 juillet 2026 à La Charrière à partir de 10 heures.

La commune de Cangey vous invite à sa fête annuelle de la commune marqué par le rassemblement de véhicule anciens et de prestige le 11 juillet 2026 à La Charrière à partir de 10 heures.

Au programme

– Rassemblement de véhicules d’époque, sportifs, rares ou de prestige

– Balade touristique (départ libre)

– Randonnée pédestre

– Animations

– Buvette

– Food-trucks midi et soir

– Feu d’artifice

– Soirée dansante avec DJ

Entrée libre. .

16 Rue de la Loire Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cangey.en.fete@gmail.com

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English : Cangey Festival and Vintage Car meeting.

The municipality of Cangey invites you to its annual town festival, featuring a gathering of classic and luxury cars, on 11 July 2026 in La Charrière, starting at 10.00 am.

L’événement Cangey en fête et rassemblement de véhicules anciens. Cangey a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE AMBOISE