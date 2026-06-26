Cangey en fête et rassemblement de véhicules anciens. Cangey
samedi 11 juillet 2026 · Cangey
Informations pratiques
Cangey
Cangey en fête et rassemblement de véhicules anciens.
16 Rue de la Loire Cangey Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La commune de Cangey vous invite à sa fête annuelle de la commune marqué par le rassemblement de véhicule anciens et de prestige le 11 juillet 2026 à La Charrière à partir de 10 heures.
La commune de Cangey vous invite à sa fête annuelle de la commune marqué par le rassemblement de véhicule anciens et de prestige le 11 juillet 2026 à La Charrière à partir de 10 heures.
Au programme
– Rassemblement de véhicules d’époque, sportifs, rares ou de prestige
– Balade touristique (départ libre)
– Randonnée pédestre
– Animations
– Buvette
– Food-trucks midi et soir
– Feu d’artifice
– Soirée dansante avec DJ
Entrée libre. .
16 Rue de la Loire Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cangey.en.fete@gmail.com
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English : Cangey Festival and Vintage Car meeting.
The municipality of Cangey invites you to its annual town festival, featuring a gathering of classic and luxury cars, on 11 July 2026 in La Charrière, starting at 10.00 am.
L’événement Cangey en fête et rassemblement de véhicules anciens. Cangey a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE AMBOISE