Cannibales lecteurs, Bibliothèque des Capucins, Rouen
Cannibales lecteurs, Bibliothèque des Capucins, Rouen samedi 20 juin 2026.
Cannibales lecteurs Samedi 20 juin, 10h00 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
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Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/cannibales-lecteurs-0 »}]
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