Cano Ciné, à la Canopée La Canopée Serres-Castet

Informations pratiques

Serres-Castet

Cano Ciné, à la Canopée

La Canopée 448 Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 21:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Cinéma en plein air. Pour profitez des beaux jours de septembre, rendez-vous dans le parc pour un film, mais au grand air, sur écran géant. En cas de mauvais temps, la projection est reportée. Le film ? c’est vous qui décidez commentez celui que vous avez envie de voir, on vous fera voter parmi votre sélection le jour j. .

La Canopée 448 Rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com

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English : Cano Ciné, à la Canopée

L’événement Cano Ciné, à la Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-09-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran