Soirée orange sanguine, à la Canopée La Canopée Serres-Castet

Informations pratiques

Serres-Castet

Soirée orange sanguine, à la Canopée

La Canopée 448Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 02:50:00

Date(s) :

2026-09-19

L’été s’en va et on ne le laisse pas partir sans faire de bruit. Dress code coloré. Jeux et surprises. Photobooth et DJ Set jusqu’à 2h ! Soyez prêts à danser jusqu’au bout de la nuit ! .

La Canopée 448Rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com

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English : Soirée orange sanguine, à la Canopée

L’événement Soirée orange sanguine, à la Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-09-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran