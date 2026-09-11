Soirée orange sanguine, à la Canopée La Canopée Serres-Castet
samedi 19 septembre 2026 · La Canopée · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
Soirée orange sanguine, à la Canopée
La Canopée 448Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 02:50:00
Date(s) :
2026-09-19
L’été s’en va et on ne le laisse pas partir sans faire de bruit. Dress code coloré. Jeux et surprises. Photobooth et DJ Set jusqu’à 2h ! Soyez prêts à danser jusqu’au bout de la nuit ! .
La Canopée 448Rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com
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English : Soirée orange sanguine, à la Canopée
L’événement Soirée orange sanguine, à la Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-09-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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