La Serroise Serres-Castet
samedi 10 octobre 2026 · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
La Serroise
Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:45:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Nouvelle cause avec Octobre Rose, nouveau partenariat avec Pyren’2 Elles et un nouveau format de course avec un trail de 20 km.
14h45 course enfants.
15h15 trail de 20 km.
15h30 marche famille.
16h marche chronométrée.
16h15 course nature.
16h45 course découverte.
Ravito gourmand de fin de course. Douches & buvette sur place. .
Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 36 18 79 blablardits@gmail.com
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English : La Serroise
L’événement La Serroise Serres-Castet a été mis à jour le 2026-08-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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