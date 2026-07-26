Informations pratiques

Serres-Castet

Fêtes locales

Place de la mairie Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Remisage des clés au Domaine de Salette. Soirée animée par le Duo musicale Amani. Et repas assis Brasero (sur réservation). .

Place de la mairie Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 87 43

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran