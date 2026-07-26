AGENDA · Serres-Castet
Fêtes locales Serres-Castet
jeudi 27 août 2026 · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
Fêtes locales
Place de la mairie Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Remisage des clés au Domaine de Salette. Soirée animée par le Duo musicale Amani. Et repas assis Brasero (sur réservation). .
Place de la mairie Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 87 43
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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