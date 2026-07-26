UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Serres-Castet

Fêtes locales Serres-Castet

jeudi 27 août 2026 · Serres-Castet

Fêtes locales Serres-Castet

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
64121 Serres-Castet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Serres-Castet

Fêtes locales

Place de la mairie Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Remisage des clés au Domaine de Salette. Soirée animée par le Duo musicale Amani. Et repas assis Brasero (sur réservation).   .

Place de la mairie Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 61 87 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques)