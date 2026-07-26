Fêtes locales Serres-Castet
samedi 29 août 2026 · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
Fêtes locales
Parc Liben Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 03:00:00
Date(s) :
2026-08-29
14h tournoi de pétanque et match de l’AS Pont-Long. Repas le soir du basket et Bodega des chasseurs et de Pont-Long (sur réservation).
22h/3h bal animé par le Festisud. Buvette du comité ouvert toute la journée. .
Parc Liben Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 20 83 43
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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