Informations pratiques

Serres-Castet

Stage de théâtre pour les enfants

92 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Stage de théâtre pour les enfants de 6 à 13 ans. Pause pique-nique sur place. .

92 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 99 04 71

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English : Stage de théâtre pour les enfants

L’événement Stage de théâtre pour les enfants Serres-Castet a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran