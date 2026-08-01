Stage de théâtre pour les enfants Serres-Castet
mercredi 26 août 2026 · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
Stage de théâtre pour les enfants
92 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Stage de théâtre pour les enfants de 6 à 13 ans. Pause pique-nique sur place. .
92 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 99 04 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de théâtre pour les enfants
L’événement Stage de théâtre pour les enfants Serres-Castet a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert de Phil Hammer on, à La Canopée Serres-Castet 21 août 2026
- Fêtes locales Serres-Castet 27 août 2026
- Fêtes locales Serres-Castet 28 août 2026
- Fêtes locales Serres-Castet 29 août 2026
- Fêtes locales Serres-Castet 30 août 2026