Concert de Phil Hammer on, à La Canopée Serres-Castet
vendredi 21 août 2026 · Serres-Castet
Informations pratiques
Serres-Castet
Concert de Phil Hammer on, à La Canopée
448 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Des Rolling Stones à Manu Chao, de Gainsbourg à Bob Dylan, des reprises acoustiques qui réveillent les souvenirs et deviennent la madeleine de Proust de vos oreilles ! Restauration sur place. .
448 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17 contact@lacanopee-serrescastet.com
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English : Concert de Phil Hammer on, à La Canopée
L’événement Concert de Phil Hammer on, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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