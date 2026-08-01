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AGENDA · Serres-Castet

Concert de Phil Hammer on, à La Canopée Serres-Castet

vendredi 21 août 2026 · Serres-Castet

Concert de Phil Hammer on, à La Canopée Serres-Castet

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
448 rue de Bielle
Ville
64121 Serres-Castet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Serres-Castet

Concert de Phil Hammer on, à La Canopée

448 rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Des Rolling Stones à Manu Chao, de Gainsbourg à Bob Dylan, des reprises acoustiques qui réveillent les souvenirs et deviennent la madeleine de Proust de vos oreilles ! Restauration sur place.   .

448 rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17  contact@lacanopee-serrescastet.com

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English : Concert de Phil Hammer on, à La Canopée

L’événement Concert de Phil Hammer on, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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