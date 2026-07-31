Woman show Je buterais bien ma mère un dimanche Centre Alexis Peyret Serres-Castet

Informations pratiques

Serres-Castet

Woman show Je buterais bien ma mère un dimanche

Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Et si aimer sa mère n’empêchait pas parfois d’avoir envie de l’étrangler ? À travers trois générations de femmes, une grand-mère au passé trouble, une mère singulière, et une fille aussi paumée qu’attachante. Le spectacle tisse une histoire intime et décalée. Le transgénérationnel et l’héritage familial y sont omniprésents, entre contradictions et poids des non-dits.

Loin des clichés “girly” ou des discours attendus, Julie Villers propose ce seule-en-scène aussi mordant que libérateur un humour grinçant, parfois dérangeant, mais toujours juste. On oscille entre rejet et

tendresse, rire et malaise, exactement comme dans certaines relations familiales.

Engagée par ailleurs dans des projets culturels féministes, Julie Villers défend une parole libre et met en lumière les femmes dans le paysage artistique. Plus qu’un simple spectacle, c’est presque une expérience thérapeutique. Durée 1h .

Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 accueil@csap.fr

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English : Woman show Je buterais bien ma mère un dimanche

L’événement Woman show Je buterais bien ma mère un dimanche Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran