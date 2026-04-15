Cantèra à la Tireuse, 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31), Toulouse

Cantèra à la Tireuse Lundi 20 avril, 20h00 24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T00:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T00:00:00+02:00

Adieussiatz brave monde!

Retrouvons-nous le lundi 20 avril à partir de 20h pour chanter en polyphonies, en occitan, en français, en basque…

Au plaisir de s’y voir, a plan lèu!

Joël

La Velhada est un atelier de chants traditionnels basé entre Toulouse et Foix mené par Joël Sitbon

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source: Cantèra à la Tireuse – AgendaTrad

24, Rue Pargaminières, Toulouse (31) 24, Rue Pargaminières, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitania [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/cantera-la-tireuse.xwdy7yh7 »}]

organisé par La Velhada basque occitan