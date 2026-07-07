Informations pratiques

La Réole

Cap 33: découvertes gratuites

Quais, Dojo, Gymnase La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 05:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

La Réole, Quais Randonnée Canoë* sur la Garonne (La Réole-Caudrot 10km), départ 10h (sur réservation). Canoë sur la Garonne (Bourdelle-La Réole 4km) RDV 14h ou 16h (sur réservation). Dojo Lévite: Judo (7/07) 18h-19h. Calonge: Volley (7/07) 16h-19h. Gymnase C. Besson: Tennis de table 17h-19h. .

Quais, Dojo, Gymnase La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: découvertes gratuites

L’événement Cap 33: découvertes gratuites La Réole a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers