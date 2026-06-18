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Cap sur la Voie lactée Lab71 Dompierre-les-Ormes

Cap sur la Voie lactée Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 12 août 2026.

Lieu : Lab71

Adresse : Chemin du Molard

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dompierre-les-Ormes

Cap sur la Voie lactée

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :
2026-08-12

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Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : Cap sur la Voie lactée

L’événement Cap sur la Voie lactée Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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