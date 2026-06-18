Cap sur la Voie lactée Lab71 Dompierre-les-Ormes
Cap sur la Voie lactée Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 12 août 2026.
Dompierre-les-Ormes
Cap sur la Voie lactée
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
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Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Cap sur la Voie lactée
L’événement Cap sur la Voie lactée Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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