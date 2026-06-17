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L’énigme de Vinci Lab71 Dompierre-les-Ormes

L’énigme de Vinci Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 19 août 2026.

Lieu : Lab71

Adresse : Chemin du Molard

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dompierre-les-Ormes

L’énigme de Vinci

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Vivez une soirée immersive façon escape game, inspirée de Léonard de Vinci, où l’exposition devient votre terrain d’enquête. Par équipes, fouillez, manipulez et résolvez des énigmes. Une aventure interactive, dynamique et pleine de surprises pour une nuit hors du temps ! À partir de 6 ans   .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : L’énigme de Vinci

L’événement L’énigme de Vinci Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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