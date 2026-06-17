L’énigme de Vinci Lab71 Dompierre-les-Ormes
L’énigme de Vinci Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 19 août 2026.
Dompierre-les-Ormes
L’énigme de Vinci
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Vivez une soirée immersive façon escape game, inspirée de Léonard de Vinci, où l’exposition devient votre terrain d’enquête. Par équipes, fouillez, manipulez et résolvez des énigmes. Une aventure interactive, dynamique et pleine de surprises pour une nuit hors du temps ! À partir de 6 ans .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : L’énigme de Vinci
L’événement L’énigme de Vinci Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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