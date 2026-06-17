Police scientifique Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Police scientifique

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 15:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Que s’est-il passé cette nuit au Lab71 ? Dans la peau d’un expert, analysez les indices, retrouvez les empreintes digitales et utilisez votre microscope pour dénicher le coupable ! À partir de 8 ans .

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Police scientifique

L’événement Police scientifique Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)