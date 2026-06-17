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Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes

Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes mercredi 12 août 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Molard

Adresse : Lab71

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dompierre-les-Ormes

Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Venez vivre cet événement astronomique exceptionnel au Lab71 animations, découvertes, expositions… et bien sûr observation sécurisée de l’éclipse, suivie d’une pluie d’étoiles filantes à la nuit tombée ! De 18h à 23h. Tout public.   .

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune

L’événement Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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