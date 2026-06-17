Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes
Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes mercredi 12 août 2026.
Dompierre-les-Ormes
Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez vivre cet événement astronomique exceptionnel au Lab71 animations, découvertes, expositions… et bien sûr observation sécurisée de l’éclipse, suivie d’une pluie d’étoiles filantes à la nuit tombée ! De 18h à 23h. Tout public. .
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune
L’événement Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire)
- Marché d’été Dompierre-les-Ormes 28 juin 2026
- Le jardin de Petit Léonard Lab71 Dompierre-les-Ormes 8 juillet 2026
- Nos amies les plantes Lab71 Dompierre-les-Ormes 8 juillet 2026
- Chimiste en herbe Lab71 Dompierre-les-Ormes 15 juillet 2026
- (En)quête de plantes Lab71 Dompierre-les-Ormes 17 juillet 2026