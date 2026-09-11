Cap sur Vénus!, Théâtre antique, Arles

Informations pratiques

Cap sur Vénus! 19 et 20 septembre Théâtre antique Bouches-du-Rhône

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Un étonnant bateau de papier fait escale au Théâtre antique d’Arles. À son bord, un jeu de cartes géantes et des airs de flûte et de concertina… Embarquons tous ensemble pour le récit de vie extraordinaire de la déesse Vénus et l’histoire de ce théâtre au temps des romains !

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Théâtre antique Rue du Cloître, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490184120 http://www.patrimoine.ville-arles.fr Théâtre édifié vers -15 avant J.-C. Ne pouvant bénéficier du flanc rocheux pour y adosser ses gradins, la cavea a été entièrement établie sur un ensemble de substructures faites de galeries concentriques et de salles voûtées rayonnantes.

Le théâtre romain d’Arles mesure 102 m de diamètre.

Ses 33 gradins, dont une grande partie a aujourd’hui disparue, s’appuyaient sur une enceinte extérieure composée de trois étages d’arcades.

Cet édifice pouvait accueillir 10 000 spectateurs.

L’enceinte extérieure du théâtre comportait 27 arcades appuyées sur de forts piliers. Cette façade avait trois étages qui ne se sont conservés qu’au sud, inclus dans la tour de Roland, édifiée au début du Moyen Âge. Parking à proximité

Conte musical jeune public par la Compagnie L’air de dire dans le cadre des JEP 2026 Clowns Cloître Saint-Trophime

Ville d’Arles