La Bodega de la Muleta Feria du Riz Ancienne école Emile Loubet Arles
vendredi 11 septembre 2026 · Ancienne école Emile Loubet · Arles
Informations pratiques
Arles
La Bodega de la Muleta Feria du Riz
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Une des plus anciennes bodegas d’Arles vous donne à nouveau rendez-vous pour fêter la feria.
Etes-vous prêts à faire la fête ? En intérieur, ou dans la cour, la bodega de la Muleta vous attend pour un long week-end festif. On compte sur vous ! .
Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lamuleta.arles@gmail.com
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English :
One of Arles’ oldest bodegas once again invites you to celebrate the feria.
L’événement La Bodega de la Muleta Feria du Riz Arles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Arles
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