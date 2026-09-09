La Bodega de la Muleta Feria du Riz Ancienne école Emile Loubet Arles

Informations pratiques

Arles

La Bodega de la Muleta Feria du Riz

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Une des plus anciennes bodegas d’Arles vous donne à nouveau rendez-vous pour fêter la feria.

Etes-vous prêts à faire la fête ? En intérieur, ou dans la cour, la bodega de la Muleta vous attend pour un long week-end festif. On compte sur vous ! .

Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lamuleta.arles@gmail.com

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English :

One of Arles’ oldest bodegas once again invites you to celebrate the feria.

L’événement La Bodega de la Muleta Feria du Riz Arles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Arles