NUITS CINÉ / Congo Boy, de Rafiki Fariala, Croisière, Arles

Informations pratiques

NUITS CINÉ / Congo Boy, de Rafiki Fariala Jeudi 10 septembre, 21h15 Croisière Bouches-du-Rhône

Entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T21:15:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T21:15:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00

LES NUITS CINÉ À CROISIÈRE

Cet été, venez assister à des séances cinéma en plein air lors des nuits cinés organisées par l’équipe du @cinémasleméjan ! On vous donne rendez-vous une fois par semaine à la nuit tombée pour découvrir une programmation d’avant-premières et re-découvrir des films de patrimoine. Des rencontres avec les équipes de film, des court-métrages d’animation en avant-séance (@écolemopa) et quelques surprises vous attendent… Et bien sûr notre buvette/guinguette reste ouverte pour vous régaler avant et après les séances. On démarre cette belle programmation dès jeudi prochain pour lancer la saison des plein air !

JEUDI 10/09 Congo boy

De Rafiki Fariala

Avant-première présentée par l’équipe du cinéma

Avant la séance une cuisine africaine sera proposée à l’espace restauration de Croisière

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.arles-vad.cotecine.fr/reserver/F635853/D1789067700/VO/2237630/ »}] Lieu de spectacles et de tenue d’évènements

Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre

Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin

Séance de cinéma en plein air – Congo Boy, de Rafiki Fariala dès 21h15

@mariegatti @lemejancinemas