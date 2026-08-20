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NUITS CINÉ / Congo Boy, de Rafiki Fariala, Croisière, Arles

jeudi 10 septembre 2026 · Croisière · Arles

NUITS CINÉ / Congo Boy, de Rafiki Fariala, Croisière, Arles

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Croisière
Adresse
65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Entrée payante

NUITS CINÉ / Congo Boy, de Rafiki Fariala Jeudi 10 septembre, 21h15 Croisière Bouches-du-Rhône

Entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T21:15:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T21:15:00+02:00 – 2026-09-10T23:00:00+02:00

LES NUITS CINÉ À CROISIÈRE

Cet été, venez assister à des séances cinéma en plein air lors des nuits cinés organisées par l’équipe du @cinémasleméjan ! On vous donne rendez-vous une fois par semaine à la nuit tombée pour découvrir une programmation d’avant-premières et re-découvrir des films de patrimoine. Des rencontres avec les équipes de film, des court-métrages d’animation en avant-séance (@écolemopa) et quelques surprises vous attendent… Et bien sûr notre buvette/guinguette reste ouverte pour vous régaler avant et après les séances. On démarre cette belle programmation dès jeudi prochain pour lancer la saison des plein air !

JEUDI 10/09  Congo boy
De Rafiki Fariala
Avant-première présentée par l’équipe du cinéma 
Avant la séance une cuisine africaine sera proposée à l’espace restauration de Croisière

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.arles-vad.cotecine.fr/reserver/F635853/D1789067700/VO/2237630/ »}] Lieu de spectacles et de tenue d’évènements
Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre
Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin
Séance de cinéma en plein air – Congo Boy, de Rafiki Fariala dès 21h15

@mariegatti @lemejancinemas

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