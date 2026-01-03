La Feria du Riz Arles

La Feria du Riz

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Après la feria de Pâques, la feria du riz en septembre est l’autre moment fort de la saison taurine arlésienne. Il y a bien sûr les corridas aux arènes mais pas seulement ! Bodegas et penas investissent la ville pour un week-end 100% festif !

Durant tout le week-end fête s’installe dans les arènes et dans la Ville qui offre toute une palette de couleurs, de saveurs, de rythmes avec les nombreuses manifestations. Le point fort de cette feria ? Sa corrida goyesque.



Comme chaque année, la Goyesque d’Arles mêlera différents aspects artistiques et l’accompagnement musical aura une part importante dans la réussite du spectacle.



La Feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin. .

After the Easter feria, the rice feria in September is the other highlight of the Arles bullfighting season. Of course, there are the bullfights in the arenas, but that’s not all! Bodegas and penas take over the town for a 100% festive weekend!

