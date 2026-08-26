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AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil

Capito trail Marche solidaire Saint-Julien-Chapteuil

samedi 24 octobre 2026 · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Gymnase
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5

Saint-Julien-Chapteuil

Capito trail Marche solidaire

Gymnase Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Rando solidaire du Capito Trail, 10 km, tout public.
Dans le cadre d’Octobre rose (ligue contre le cancer).
Sans inscription, départs de 14 à 15h.
Ravitaillement à l’arrivée.
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Gymnase Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

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English :

Capito Trail Charity Hike, 10 km, open to all.
As part of Pink October (League Against Cancer).
No registration required; starts from 2:00 to 3:00 p.m.
Refreshments available at the finish line.

L’événement Capito trail Marche solidaire Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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