Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Capito trail Marche solidaire

Gymnase Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Rando solidaire du Capito Trail, 10 km, tout public.

Dans le cadre d’Octobre rose (ligue contre le cancer).

Sans inscription, départs de 14 à 15h.

Ravitaillement à l’arrivée.

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Gymnase Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Capito Trail Charity Hike, 10 km, open to all.

As part of Pink October (League Against Cancer).

No registration required; starts from 2:00 to 3:00 p.m.

Refreshments available at the finish line.

L’événement Capito trail Marche solidaire Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal