Michel Bussi dans les coulisses du polar Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

Michel Bussi dans les coulisses du polar

Pôle culturel L’échappée Auditorium / Médiathèque Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 21:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Table ronde à l’auditorium avec Michel Bussi pour la présentation de ses deux derniers romans, animée par la libraire Sandrine Gerosa et en présence de la romancière Florence Roche.

Puis une séance de dédicace aura lieu à la médiathèque. Entrée libre.

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Pôle culturel L’échappée Auditorium / Médiathèque Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saintjulienchapteuil.fr

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English :

Roundtable discussion in the auditorium with Michel Bussi to present his two latest novels, moderated by bookseller Sandrine Gerosa and featuring novelist Florence Roche.

This will be followed by a book-signing session at the media library. Free admission.

L’événement Michel Bussi dans les coulisses du polar Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal