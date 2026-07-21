Michel Bussi dans les coulisses du polar Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil
mardi 22 septembre 2026 · Pôle culturel L'échappée · Saint-Julien-Chapteuil
Informations pratiques
Saint-Julien-Chapteuil
Michel Bussi dans les coulisses du polar
Pôle culturel L’échappée Auditorium / Médiathèque Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22 21:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Table ronde à l’auditorium avec Michel Bussi pour la présentation de ses deux derniers romans, animée par la libraire Sandrine Gerosa et en présence de la romancière Florence Roche.
Puis une séance de dédicace aura lieu à la médiathèque. Entrée libre.
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Pôle culturel L’échappée Auditorium / Médiathèque Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saintjulienchapteuil.fr
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English :
Roundtable discussion in the auditorium with Michel Bussi to present his two latest novels, moderated by bookseller Sandrine Gerosa and featuring novelist Florence Roche.
This will be followed by a book-signing session at the media library. Free admission.
L’événement Michel Bussi dans les coulisses du polar Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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