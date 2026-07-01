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AGENDA · Saint-Julien-Chapteuil

Les mercredis de l’été Saint-Julien-Chapteuil

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Julien-Chapteuil

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rue Chaussade
Ville
43260 Saint-Julien-Chapteuil
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Julien-Chapteuil

Les mercredis de l’été

Rue Chaussade Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Concert Soft Syndicat Ouvrier des Forgeurs de Tempo . Reprises rock internationales.
Restauration et buvette sur place.
  .

Rue Chaussade Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 59 34 07  agora.stjulienchapteuil@gmail.com

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English :

Soft: Syndicat Ouvrier des Forgeurs de Tempo Concert. International rock covers.
Food and drinks available on site.

L’événement Les mercredis de l’été Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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