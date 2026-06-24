Marché de l’artisanat et des métiers d’art Saint-Julien-Chapteuil
Marché de l’artisanat et des métiers d’art Saint-Julien-Chapteuil mercredi 5 août 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Marché de l’artisanat et des métiers d’art
Place du marché Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Marché de l’artisanat et des métiers d’art organisé par Loz’arts.
.
Place du marché Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Arts and crafts market organized by Loz’arts.
L’événement Marché de l’artisanat et des métiers d’art Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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