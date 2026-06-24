Marché de l’artisanat et des métiers d’art Saint-Julien-Chapteuil mercredi 5 août 2026.

Saint-Julien-Chapteuil

Marché de l’artisanat et des métiers d’art

Place du marché Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Marché de l’artisanat et des métiers d’art organisé par Loz’arts.

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Place du marché Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Arts and crafts market organized by Loz’arts.

L’événement Marché de l’artisanat et des métiers d’art Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal