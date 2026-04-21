Festival de la soupe Place de l’Europe Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil

Festival de la soupe

Place de l’Europe Cour de l’école Les copains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Dont 1€ reversé à la lutte contre le cancer

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

20 éme Festival de la soupe, organisé par les compagnons de Chapteuil.

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Place de l’Europe Cour de l’école Les copains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 77 70

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English :

20th Soup Festival, organized by the Compagnons de Chapteuil.

L’événement Festival de la soupe Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal