Informations pratiques

Saint-Julien-Chapteuil

L’art haïtien du fer découpé

Crypte de l’Eglise de St-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-18

Les artistes HAÏTIENS Jean Eddy REMY et Eneld CHARLES sont de retour à St-Julien.

Ils exposeront leur travail de Fer Découpé à la crypte de l’église du samedi 18 juillet au dimanche 02 août, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

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Crypte de l’Eglise de St-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 85 95 33

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English :

Artists Jean Eddy REMY and Eneld CHARLES, both from HA%CFTIENS, are back in St-Julien.

They will exhibit their “Fer D%E9coup%E9” work in the crypt of the church from Saturday, July 18, through Sunday, August 2, from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 7 p.m.

L’événement L’art haïtien du fer découpé Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal