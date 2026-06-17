Balade pique nique à cheval Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil
Balade pique nique à cheval Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Balade pique nique à cheval
Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Partez pour une grande balade à travers les paysages variés du Meygal, ponctuée à mi parcours d’un pique nique tiré des sacoches.
Pour les + de 11 ans et adultes.
Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41.
.
Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out on a long hike through the varied landscapes of Meygal, with a picnic from your backpack halfway through the hike.
For ages 11 and up and adults.
Information and reservations by text message or voicemail only at 06 28 50 37 41.
L’événement Balade pique nique à cheval Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire)
- St Julien fête le vin Saint-Julien-Chapteuil 4 juillet 2026
- Balade à poney encadrée: L’arbre musique Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 6 juillet 2026
- Balade à poney encadrée: Mission ‘facteur de la forêt’ Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 6 juillet 2026
- Balade à poney encadrée: Le carnet de l’explorateur Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 6 juillet 2026
- Journée Poney nature et jeux Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 6 juillet 2026