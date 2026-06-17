Balade pique nique à cheval Ferme équestre de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil

Saint-Julien-Chapteuil

Balade pique nique à cheval

Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Partez pour une grande balade à travers les paysages variés du Meygal, ponctuée à mi parcours d’un pique nique tiré des sacoches.

Pour les + de 11 ans et adultes.

Info et résa par SMS ou message vocal uniquement au 06 28 50 37 41.

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Ferme équestre de l’Herm 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

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English :

Set out on a long hike through the varied landscapes of Meygal, with a picnic from your backpack halfway through the hike.

For ages 11 and up and adults.

Information and reservations by text message or voicemail only at 06 28 50 37 41.

L’événement Balade pique nique à cheval Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal