Terre et couleurs Saint-Julien-Chapteuil
Terre et couleurs Saint-Julien-Chapteuil lundi 27 juillet 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Terre et couleurs
5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-18
L’atelier Au Piano des couleurs propose un atelier Terre de couleurs , peinture et Modelage libre, jeux de la Barbotine.
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5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 21 09 contact@aupianodescouleurs.fr
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English :
The Au Piano des couleurs workshop offers a range of workshops: coloured clay, painting and free modelling, Barbotine games.
L’événement Terre et couleurs Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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