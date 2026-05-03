Saint-Julien-Chapteuil

Terre et couleurs

5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-18

L’atelier Au Piano des couleurs propose un atelier Terre de couleurs , peinture et Modelage libre, jeux de la Barbotine.

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5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 21 09 contact@aupianodescouleurs.fr

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English :

The Au Piano des couleurs workshop offers a range of workshops: coloured clay, painting and free modelling, Barbotine games.

L’événement Terre et couleurs Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal