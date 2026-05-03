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Peinture Libre, stage complet 3 jours Saint-Julien-Chapteuil

Peinture Libre, stage complet 3 jours Saint-Julien-Chapteuil mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 5 place Saint Robert

Ville : 43260 Saint-Julien-Chapteuil

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 52 52 de 3 à 5 ans 52€ + 6 ans 60 €

Saint-Julien-Chapteuil

Peinture Libre, stage complet 3 jours

5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 52 – 52 – EUR

de 3 à 5 ans 52€
+ 6 ans 60 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-20 2026-08-03

L’atelier Au Piano des couleurs ouvre ses portes pour un atelier découverte, stage…
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5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 21 09  contact@aupianodescouleurs.fr

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English :

The Au Piano des couleurs workshop opens its doors for a discovery workshop, course…

L’événement Peinture Libre, stage complet 3 jours Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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