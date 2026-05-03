Peinture Libre, stage complet 3 jours Saint-Julien-Chapteuil
Peinture Libre, stage complet 3 jours Saint-Julien-Chapteuil mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Peinture Libre, stage complet 3 jours
5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 52 – 52 – EUR
de 3 à 5 ans 52€
+ 6 ans 60 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-20 2026-08-03
L’atelier Au Piano des couleurs ouvre ses portes pour un atelier découverte, stage…
.
5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 21 09 contact@aupianodescouleurs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Au Piano des couleurs workshop opens its doors for a discovery workshop, course…
L’événement Peinture Libre, stage complet 3 jours Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire)
- Festival de la soupe Place de l’Europe Saint-Julien-Chapteuil 31 juillet 2026